بالصور.. أول مدينة خليجية ملونة في القطيف

عادل الحربي (صدى):

قالت قائدة مبادرة ” ديرتنا ملونة ” الفنانة التشكيلية زهراء آل سعيد، أنه تعاون 55 فنانًا تشكيليًا لتنفيذ رسومات في 100 موقع رئيسي في منطقة القطيف شرق المملكة، وذلك لتحقيق فكرة ” المدينة الملونة ” ، وهي حلم شباب وفتيات مدينة ” صفوى ” .

وأشارت ” آل سعيد ” إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الفكرة، وهي اللوحة الفنية الرئيسية بالإضافة إلى رسومات ملونة وتجميلية على بعض الأماكن العامة، موضحة أن الهدف هو استغلال الطاقات الإبداعية الشابة ذات الذوق الفني العالي في الارتقاء بالمستوى الجمالي وتنمية الثقافة الفنية.

وأكدت ” آل سعيد ” أن الرسوم تعكس البيئة المحيطة والتراث الشعبي الإسلامي، ورسائل موجهة بالخط العربي، والخطة تشمل مباني المنشآت الحكومية والأحياء القديمة والشوارع الرئيسية.

وفي السياق نفسه، أضاف محمد التركي، منسق المبادرة، أن عدد المشاركين في هذه اللوحات الجمالية 35 فنانة و20 فنانًا، كما تم وضع خطة منظمة لإبراز هذه المبادرة بالشكل المطلوب لتكون أول مدينة خليجية ملونة، مؤكدًا أن تعاون بلدية القطيف، ساهم في دعم هذه المبادرة، وتوفير المعدات اللازمة.