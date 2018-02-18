فالفيردي يخاطر بإصابة ” بيكيه ” قبل موقعة تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

خاطر مدرب البرسا إرنستو فالفيردي، خلال مباراة الفريق بالأمس أمام إيبار بلاعبه جيرارد بيكيه، في إطار بطولة الدوري الإسباني.

ودفع ” فالفيردي” بلاعبه وسط أجواء قد ثؤثر بشكل كارثي على اللاعب المصاب، حيث شهدت المباراة تساقط الأمطار بشكل كبير.

وهاجم مشجعي البرسا قرار فالفيردي بالدفع بـ ” بيكيه ” في ظل جاهزية ياني مينا، حيث ينتظر البرسا مباراة هامة أمام تشيلسي، لا تحتمل تعرض بيكيه لإصابة مجددًا.

وكان بيكيه تعرض لإصابة في الركبة بعد تدخل اللاعب جيرارد مورينو العنيف في لقاء ديربي كتالونيا بالجولة الـ22 من الدوري الإسباني.