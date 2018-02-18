التعليم: منع المرشد الطلابي من تنفيذ الإجراءات العقابية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، قرارًا يقضي بعدم إشراك المرشد الطلابي، في تنفيذ الإجراءات العقابية على الطلاب الذين لديهم مشكلات سلوكية، نظرًا لتعارضها مع الدور الإرشادي، الذي يعني بتعديل سلوك الطلاب.

حيث أشار الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة، للمرحلة الابتدائية، إلى أن دور المرشد الطلابي، يأتي بعد تنفيذ الإجراءات العقابية على الطالب، حيث يقوم المرشد حينها، بدراسة حالة الطالب وعلاجها، والتعاون مع المحيطين بالحالة، وذلك بغرض تحقيق توافق الطالب مع البيئة التربوية.

وأكدت الوزارة، أنه إذا تم نقل الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى مدرسة أخرى، فإن المدرسة المنقول إليها تتعامل معه في المشكلات السلوكية التي يرتكبها، بداية من الإجراء الأول، فيما أوضحت، أنه إذا ارتكب الطالب مشكلة من مشكلات الدرجتين الثالثة والرابعة – التي يتم فيها النقل إلى مدرسة أخرى – في نهاية العام الدراسي، فيتم تطبيق الإجراء في العام الدراسي التالي له.