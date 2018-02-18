قاصر وتم التغرير بها.. نتائج التحقيقات في واقعة رقص فتاة جازان

تركي السالم(صدى):

أوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان، علي بن زعله، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في واقعة رقص إحدى الفتيات مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية التراثية، انتهت من مهام عملها.

وأضاف ” زعله ” خلال بيان صحفي اليوم الأحد، أن اللجنة انتهت إلى أن الفتاة التي ظهرت في المقاطع طفلة قاصر عمرها 11 عامً وسبعة أشهر، وقد جرى التغرير بها ووضعها في هذا الموقف من قبل متعهد حفلات ” فن الجود “.

وأضاف أنه تم إحالة المتسبب في ذلك إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق الأنظمة والتعليمات، وكذلك منعه من مزاولة هذا النشاط مستقبلاً.

وجدد ” زعله ” ، التأكيد على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بمنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع، وضرورة التقيد بالضوابط الشرعية عند إقامة أي فعاليات بالمنطقة.

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