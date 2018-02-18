قاصر وتم التغرير بها.. نتائج التحقيقات في واقعة رقص فتاة جازان
أوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان، علي بن زعله، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في واقعة رقص إحدى الفتيات مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية التراثية، انتهت من مهام عملها.
وأضاف ” زعله ” خلال بيان صحفي اليوم الأحد، أن اللجنة انتهت إلى أن الفتاة التي ظهرت في المقاطع طفلة قاصر عمرها 11 عامً وسبعة أشهر، وقد جرى التغرير بها ووضعها في هذا الموقف من قبل متعهد حفلات ” فن الجود “.
وأضاف أنه تم إحالة المتسبب في ذلك إلى الجهات المختصة لمحاسبته وفق الأنظمة والتعليمات، وكذلك منعه من مزاولة هذا النشاط مستقبلاً.
وجدد ” زعله ” ، التأكيد على حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بمنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع، وضرورة التقيد بالضوابط الشرعية عند إقامة أي فعاليات بالمنطقة.
إقرأ أيضا:
تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة الراقصة بالقرية التراثية في جازان
أبوحنين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب المتعهد اللي غرر بها وش وضعه!!!! هل ترك لكي يغرر بالاخرين!!! ام حفظة الدعوة؟؟؟؟؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 905 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله على من كان السبب.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه بعد ماطبقت الزفه كامله وارقصت وارتقت فوق الجمل والإبتسامة شاقه الوجه وهذا مغرر بها 😏😏
وعمرها تقريبا ١٢ سنه وبها الحجم والملامح اجل الله يخلف علينا بس
الله يستر ❤️علينا وعليها وعلى بنات المسلمين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4048 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يسعنا الا ان نكتب
سمعنا واطعنا ولاة امورنا حفظهم الله تعالى
وحفظ الله سيدي
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
امير التنمية والرقي والحضارة لمنطقة جازان في العصر الحديث
كان زمان[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 58 دقيقة
بالشكل والملامح البنت عمرها فوق 18 ..
دققوا بالجسم .. البنت كبيرة ..
عبداله[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 50 دقيقة
?
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4048 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا بنت النور🌹
مساء الورد
خلي البنت تتنفس وتعيش النكهة
وما الحياة إلا لحظة وهي عدل صغير يربونه
صغيرة والله ههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42953 ] نشر منذ 30 دقيقة
عليك زعله ياابن زعله ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 24 دقيقة
هلا اخوي عذاب الرحيل
مساء الخير
اهي ماشاء الله ماتحتاج تحرص عليها تنفست😅 وقضت والله يستر عليها
الهواوي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 14 دقيقة
الي شاف المقطع يعرف ان البنت كبيره 18 او اكبر
ليش التلاعب بالعقول ولا هاذي اقرب تصريفه قال ايش مغرر بها ولا العمر 11 كان قلتو العمر 10 سنوات
نسئل الله السلامه والستر يوم نعرض على رب السموات والارض
يا الله لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4048 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه