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أسطورة برشلونة يهاجم الريال: فريق محظوظ لا يقدم شيء

أسطورة برشلونة يهاجم الريال: فريق محظوظ لا يقدم شيء
ماجد محمد(صدى):

هاجم أسطورة البرسا تشافي هيرنانديز، النادي الملكي، عقب الانتصار الذي حققه على باريس سان جيرمان في إطار دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ” تشافي ” إن الريال هو فريق محظوظ، مضيفًا: ” ضد باريس لايعقل كيف انتصروا لقد كانوا سيئين كنت انتظر أن تنتهي المباراه 2\1 لباريس او 2\2 “.

وتابع: ” لكن هكذا هو الريال ينتصر وهو لايقدم شيئاً في كرة القدم ، حتى باريس لم اراه في حالتة الطبيعية ، في برشلونه نستمتع بالكرة لنحتفل بالبطولات “.

 


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