انشقاق مسؤول أمني بارز عن الحوثيين وفراره خارج اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر أمنية بصنعاء، اليوم الأحد، عن انشقاق مسؤول أمني رفيع المستوى عن صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، وتمكنه من مغادرة العاصمة صنعاء متوجهًا نحو الأردن.

وأكدت المصادر المطلعة بوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، أن مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية الحوثية العقيد الركن الدكتور فايز غلاب تمكن من مغادرة العاصمة والوصول إلى مدينة عدن قبيل أن يتوجه إلى الأردن.

وتستمر القيادات البارزة في المليشيا الإرهابية في الانشقاق عنهم والانضمام إلى الجيش اليمني او الفرار خارج البلاد، في ظل زيادة حدة الانتهاكات الحوثية الإيرانية داخل الأراضي اليمنية وخسائرها المتتالية من قبل الجيش وقوات التحالف العربي.