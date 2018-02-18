الحصيني: متوقع انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا

عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر المملكة بكتلة باردة مما يؤدي إلى عودة الأجواء الباردة، وذلك بدءاً من اليوم الأحد.

وقال ” الحصيني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” المتوقع بإذن الله أن تتأثر المملكة بكتله باردة مما يؤدي إلى عودة الأجواء الباردة من اليوم الأحد البداية من الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة مكة والقصيم ثم صباح الإثنين الرياض والشرقية يتراوح انخفاض الحرارة من ” 4 ” إلى ” 7 ” درجة مئوية عما هي عليه أمس السبت “.