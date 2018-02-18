مرضى السرطان يعتصمون في الأردن احتجاجا على قرار يرهقهم

عمّان(صدى):

اعتصم عدد من مرضى السرطان وذويهم في الأردن، أمام مبنى مركز الحسين للسرطان، احتجاجاً على قرار تحويل مرضى السرطان الجديد المؤمنين صحياً، إلى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية.

ودعا المعتصمون إلى إيقاف هذا القرار، الذي قضى على آمال عدد كبير من المرضى بشمولهم ضمن الإعفاء من رسوم العلاج، وذلك باعتبار أن مركز الحسين للسرطان حق لكل طفل أردني.

وحمل المشاركون لافتات، كتبت عليها ” لا لبيع المركز وليبق ملكا للشعب ” ، وآخرون حملوا نعوشاً مغلفة برداء أسود تعبيراً على ما ستؤول إليه أجساد الأطفال المصابين دون علاج.

يذكر أن هناك 5400 حالة سرطان فى الأردن سنوياً، ونسبة الزيادة فى عدد الإصابات تساوى 20%، أى أنه فى 2020 سيصل عدد حالات الإصابة بالسرطان إلى 20 ألف مريض.