إعادة يد مبتورة إلى جسد ” وافد ” بواسطة فريق جراحي بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

نجح فريق جراحي، بمستشفى الملك فهد الجامعي، في الخبر، من إعادة يد مبتورة بشكل كامل بالمعصم لوافد من جنسية آسيوية، مقيم بالمملكة، وذلك جراء تعرضه لإصابة عمل.

حيث أعلن الدكتور محمد الشهراني، مدير عام المستشفى، عن تمكن الفريق الجراحي الطبي المختص بزراعة الأعضاء، من إجراء العملية، فجر الجمعة الماضية، والتي استغرقت مدة 6 ساعات.

ولفت ” الشهراني ” ، إلى أن مثل هذه العمليات الجراحية، تكون دقيقة للغاية، نظرًا لأنها تتم تحت الجراحة المجهرية ” الميكروسكوبية ” ، وذلك لصغر الأوعية الدموية بهذا الجزء من الجسم.

كما أشار مدير المستشفى، إلى استطاعة الفريق الطبي، استعادة الدورة الدموية لليد وإصلاح الأعصاب، موضحًا أنه من المقرر أن يخضع المريض لعملية أخرى لإصلاح الأوتار، ومن ثم العلاج الوظيفي لاستعادة حركة اليد، مؤكدًا أن المريض يتمتّع بصحة مستقرة حاليًا.