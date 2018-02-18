أسباب اسمرار الركبة و كيفية التخلص منه

متابعات(صدى):

تحب السيدات الظهور دائمًا بمظهر لائق وجذاب في كل الأحوال، لكن هناك أسباب تصيبهن بالخجل مثل اسمرار الركبتين وظهورهما بشكل غير مستحب أمام الجميع خاصة أمام الزوج، لذا تضطر الكثيرات منهن لارتداء الملابس الطويلة لتخفى اسمرارها، لكن لن يستمر هذا طويلًا إذا أتبعتي بعض الوصفات بالبيت.

حيث نصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة بوصفات عن كل ما يتعلق باسمرار الركبتين وكيفية التخلص منه وهي :

أسباب اسمرار الركبتين :

كثرة الاحتكاك بالأرض تسبب ظهور الاسمرار على ركبتيك.

نقص العناية الشخصية والغسيل والتنظيف والترطيب الجيد للبشرة ومنها منطقة القدم والركبة، يمكن أن يتسبب في موت الخلايا مما يزيد من سواد الجلد.

التعرض لأشعة الشمس لا يسبب فقط اسمرار الجلد ولكن أيضًا بقع الجلد، والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تضاعف إنتاج الميلانين على الجلد الذي يعد السبب الرئيسي لاسمرار الركبتين.

الألياف الصناعية الخشنة تولد الاحتكاك الشديد، مما ينتج عنه ظهور الركبة الداكنة.

كيفية التخلص من اسمرار الركبة :

يُعتبر جلد الركبتين من أقل الأجزاء إفرازًا للزيوت الطبيعية بالجسم، لذلك يكون بحاجة إلى مزيد من الرعاية والترطيب، حتى لا يصبح جاف وأكثر قتامه.

الليمون، واللبن، والبيكينج تُعد أشهر المواد الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتفتيح اسمرار الركب صودا، كما يمكنك استخدامها لعمل وصفات في البيت لتخفيف اسمرار الركب.

فقط قومي بإضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الحليب معًا وامزجيهما جيدًا حتى تشكل عجينة سميكة، ووزعي هذا الخليط على الركبة، ثم افركيها لمدة 5 إلى 10 دقيقة في حركة دائرية، واتركيه يجف وبعد 10 دقائق يغسل بالماء الدافئ.

بالإضافة إلى تغطية الركبتين حتى لا تتعرض لمزيد من الاتساخ، مما يسبب تراكم الجلد الميت وجعله داكن، ونظفها من الاتساخ باستمرار.