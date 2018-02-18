استمرار تساقط الأمطار على رقعة واسعة من مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، من هبوب رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على رقعة واسعة من الحدود الشمالية والجوف.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى اليوم، حيث يتشكل حزام سحابي منفرش على بساط واسع من المملكة، خاصة على الحدود المشالية والجوف والشمالية الشرقية جهة الكويت، واجزاء من القصيم والرياض وعسير والباحة ومرتفعات مكة.

كما أشار إلى أنه اليوم هو آخر ” السم “، على أن يبدأ غدًا الاثنين أول موسم ” العقرب ” الثانية والمسماه بـ ” الدم “، والذي يؤدي إلى رياح مذيلة للغبار وأمطار متفرقة ومشوبة بقصف الرعد ووميض البرق والمسماه بـ ” المراويح “، مصحوبة بارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.