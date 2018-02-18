مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

شنت مليشيا الحوثي الإيرانية، أمس السبت، حملة اختطافات واسعة لعشرات المواطنين اليمنيين في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، حيث رفضوا محاولات تجنيدهم في حربها ضد الجيش اليمني والتحالف العربي.

وأشارت مصادر، إلى أن الميليشيات الإيرانية تعيش حالة إرباك وانهيار غير مسبوقين مع تضييق الخناق في مديرية الجراحي بالساحل الغربي اليمني، وهو ما انعكس في توسيع انتهاكاتها ضد المدنيين واتهامهم بالخيانة والتآمر لعدم قبولهم القتال في صفوفها.

كما تابعت قوات الجيش اليمني، تقدمها الميداني في مديرية الجراحي جنوب الحديدة، حيث تفرض حصارًا على ميليشيات الحوثي الإيرانية من عدة اتجاهات.