إيقاف العمالة وإتلاف مواد غذائية في أحد مطاعم شرق الدمام

نايف السالم(صدى):

تفاعلت بلدية شرق الدمام، مع بلاغ أحد المواطنين، بشأن عدد من المخالفات الخاصة بالنظافة العامة والتجهيزات والشهادات الصحية في أحد المطاعم.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية شرق الدمام تتعامل مع بلاغ مواطن نحو أحد المطاعم وتضبط عدد من المخالفات تمثلت في سوء النظافة العامة ومخالفات بالتجهيزات والشهادات الصحية بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تم على إثرها إيقاف العمالة وإتلاف١٠كيلو لحم و١٣دجاجة مبردة واستدعاء صاحب المطعم لتطبيق الجزاءات “.