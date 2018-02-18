تقنية البنات بالطائف تعلن بدء التسجيل في برنامج ” أتقن “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي بالكليات التقنية للتخصصات التقنية المتاحة في برنامج ” أتقن ” ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني هنا .

وبينت الكلية أن التخصصات التقنية المتاحة تشمل: تخصص شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وتخصص التصوير الفوتوغرافي، وتخصص التصميم بالفوتوشوب والإلستريتور، وصيانة أجهزة، الحاسب الآلي والدعم الفني، إضافة إلى تخصصي الخياطة والتجميل وتصفيف الشعر.