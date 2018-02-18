رهينة أمريكي لدى النصرة يفضح علاقة قطر بالجبهة وتورطها مع إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

كشف الرهينة الأمريكي السابق لدى جبهة النصرة الإرهابية في سوريا ثيو بادنس، عن علاقة قطر بتلك الجبهة والكيان الصهيوني الإسرائيلي، وتورطها في دعم وإيواء عدد من الإرهابيين.

وأكد ” بادنس ” خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة الإرهابي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن الدوحة دفعت أموال الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه من قبل الجبهة، لافتًا إلى انهم أخبروه بأنه سيتم إطلاق سراحه عقب وصول الأموال من قطر.

وأوضح أن أفراد جبهة النصرة الذين قاموا باحتجازه لمدة 18 شهرًا كانوا يتحدثون عن دولة واحدة فقط وهي قطر، لافتًا إلى أنه عند إطلاق سراحه تم نقله عبر إسرائيل حتى تتمكن قطر من تحقيق الصيت الإعلامي الذي سعت له من وراء العملية.

كما أشار إلى أن الجبهة كانت تعمل على تحويل المجتمع السوري إلى إرهابيين، وكانوا يقومون بتعذيب الرهائن عبر الصعق الكهربائي مستخدمين بطاريات السيارات.

وكان انطلق أمس السبت، مؤتمرًا دوليًا بميونخ الألمانية على هامش مؤتمر الأمن العالمي المنعقد في ألمانيا والذي بدأ اعماله الخميس؛ لفضح دور قطر في تمويل جبهة النصرة