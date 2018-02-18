4 طرق مختلفة لاستخدام القهوة في العناية بجمالك

متابعات(صدى):

يعد مسحوق القهوة واحد من أفضل المكونات الفعّالة لتحضير ماسكات العناية بالبشرة. تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تتميز بخواصها المضادة للأكسدة، مما يعمل على مكافحة الشوارد الحرة وتنقية البشرة من الشوائب.

اكتشفي 4 طرق مختلفة لاستخدام القهوة في روتينك الجمالي لحل أغلب المشاكل التي تواجهك.

1- مقشر القهوة وزيت جوز الهند

لا يساعد مقشر الوجه فقط على التخلص من الشوائب والأوساخ العالقة على سطح البشرة، لكنه من أفضل الوسائل للتخلص من الرؤوس السوداء.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة

خطوات التحضير

– اخلطي زيت جوز الهند مع مسحوق القهوة للحصول على خليط متجانس.

– يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيداً ويترك لمدة دقيقتين حتى يجف تماماً.

– يفرك الوجه جيداً في حركات دائرية ثم يشطف بالماء الفاتر ويتبع باستخدام كريم مرطب.

2- ماسك القهوة والعسل وعصير الليمون

مزج تلك المكونات الثلاث يمنح البشرة نضارة طبيعية وإشراقة فورية.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

½ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

خطوات التحضير

– تخلط كافة المكونات معاً للحصول على قوام متجانس.

– يوزع الخليط على بشرة الوجه والرقبة ويترك لمدة 10 دقائق قبل أن يشطف جيداً بالماء البارد.

3- ماسك القهوة مع الزبادي والشوفان

يمكنكِ تحضير ماسك فعّال من القهوة مع الزبادي والشوفان لترطيب وتغذية البشرة بعمق.

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ملعقة كبيرة من الزبادي

خطوات التحضير

– تخلط كافة المكونات معا للحصول على قوام متجانس.

– يوزع الخليط الناتج على بشرة الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة حتى تمتص كافة العناصر المغذية والمرطبة.

– يشطف الوجه بالماء الفاتر ويتبع باستخدام الكريم المرطب.

4- ماسك القهوة مع زيت فيتامين E

تحتوي القهوة على الكافيين، والذي يساعد على التخلص من الهالات السوداء والعناية بمنطقة محيط العين.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة

القليل من الماء الفاتر

محتويات كبسولة واحدة من زيت فيتامين E

خطوات التحضير

– اخلطي كافة المكونات معاً للحصول على قوام متجانس.

– يوزع الخليط الناتج أسفل العين ويترك لمدة 5 دقائق قبل أن يشطف بالماء الفاتر.