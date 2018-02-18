كلفين يصل إلى ولاية أسترالية ويتسبب في سيول

كانبرا(صدى):

وصل الإعصار كلفين، إلى الساحل المالي لولاية أستراليا الغربية، عابراً الساحل على مسافة 165 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من بلدة بروم، صباح اليوم الأحد.

وبلغت سرعة الرياح التي حملها الإعصار، 150 كيلومتراً في الساعة، و أدى إلى حدوث سيول بالولاية الأسترالية قد ينتج عنها قطع الطريق السريع الرئيسي لأسبوعين.

وتمكنت مياه السيول، من قطع الطريق الشمالي السريع الرابط بين ميناء بورت هيدلاند الرئيسي بمنطقة كيمبرلى الغنية بالنفط وبيرث عاصمة الولاية من جهة الشمال الشرقي للميناء ويتوقع أن يظل مغلقا لما يصل إلى أسبوعين.

وتوقع الخبراء، أن يتجه الإعصار جنوباً عبر منطقة بيلبرا الشرقية.