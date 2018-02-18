كانى ويست يثير الجدل ويغلق حسابه الشخصي على إنستجرام

نورة الشهري(صدى):

أثار مغنى الراب كانى ويست الجدل من جديد، وذلك بعد أن أغلق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، بدون الإفصاح عن السبب، وذلك بعد أيام من تقديمه تهنئة بمناسبة عيد الحب لزوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان.

والشيء الذي لفت الأنظار أن كانى ويست نشر بعد رسالة الحب الذي وجهها لكيم، عددًا من صور المشاهير الـcouples، الذين انفصلوا من أبرزهم مادونا وشون بن، سيندى كروفورد وريتشارد جير وجوينيث بالترو وبراد بيت.

بينما نشرت كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة مع زوجها كانى ويست وعلقت عليها ” أحبك للنهاية.. عيد حب سعيد “.

كما انتقد كاني ويست الكثير من محبيه، حيث وجدوا تصرفاته غير مسئولة بنسبة كبيرة وتحمل الكثير من الغموض.