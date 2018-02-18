مدرب سان جيرمان: الفوز على ستراسبورغ ثمين

نواف السالم(صدى):

قال أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، إن لاعبيه قدموا أداء جيد أمام ستراسبورغ، في إطار بطولة الدوري الإسباني، مؤكدًا على أنه فوز ثمين بعد الهزيمة أمام الملكي في دوري الأبطال.

ووجه “إيمري” رسالة إلى جماهير سان جيرمان مطالبهم بدعم الفريق، في المباراتين القادمتين أمام أولمبيك مارسيليا، وريال مدريد.

وعن أداء اللاعب جيوفاني لو سيلس، أشاد به مؤكدًا على سعادته بالأداء الذي قدمه خلال المباراة.

وأضاف:” الفوز كان مهماً جداً وخاصة بعد خسارتنا الأربعاء الماضي، وأيضاً نجحنا في الفوز بجميع مبارياتنا على ملعبنا، وشيئاً فشيئاً يجب أن يكون جمهورنا طرفاً في لقاءاتنا المقبلة أمام مارسيليا وريال مدريد “.

وانتهت مباراة بارسي سان جيرمان أمس أمام ستراسبورغ بفوز الأول بخماسية مقابل هدفين.