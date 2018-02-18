القائمة الأولى للنجوم المقدمين حفل الأوسكار

نورة الشهري (صدى):

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة الأولى من أسماء النجوم المشاركون في تقديم عروض حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ90 والمقرر إقامته على مسرح دولبى بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 4 مارس المقبل والذي سيقدمه جيمى كاميل.

حيث تضم قائمة النجوم المشاركون في الحفل عددًا من الفائزين بجوائز الأوسكار وبعض الذين رشحوا لها، وهم ماهر شالا على، وتشادويك بوسيمان، وفيولا دافيس، ولورا ديرن، وجنيفر جارنر، وتيفانى هاديش، وجريتا جيرويج، كذلك توم هولاند، كوميل، ومارجوت روبى، وإيما ستون.

كما أكد الكثير من صناع السينما ومتابعي حفلات الأوسكار أن مساهمة هؤلاء النجوم معا ستصنع ليلة لا تنسى.