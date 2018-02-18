بالصور .. أنغام تشعل مسرح الكويت بفستان مرصع بالأحجار الكريمة

أماني الغامدي(صدى):

طلًت الفنانة المصرية أنغام في حفل ختام فعاليات مهرجان ” فبراير الكويت “، على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بفستان أسود من خامة الدانتيل الأسود فضلًا عن أنه كان مطرز بالأحجار الملونة بألوان الأزرق والأحمر، وكان فستان أنغام من دار الأزياء الكويتية لا برجوزايه.

كما ظهرت أنغام بتسريحة شعر ويفى واسع من يد مصفف شعر أسامة درويش، كما استكملت إطلالاتها بماكياج من الميكاب ارتيست المصرى علاء التونسى، واختارت الفنانة قرط وأسورة من مجوهرات كادو فرح.

والجدير بالذكر أن مصممين الدار حاولوا أن يقدموا تصميم جديد لأنغام، فكان الفستان له تصميم واسعة من الأسفل، ومصنع من خامة الجومية والدانتيال المنقط بالأسود، بالإضافة إلى الريش لأنه يعد من صيحات الموضة المنتشرة، أما التطريز من خامة أكلو والبايت وأحجار أسود ونيلى وزيتى وأحمر، حيث أن سعر الفستان الذي ارتدته أنغام في حفلها بالكويت وصل إلى 7500 دولار.

مع العلم أن المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، قد شهد حفل ختام فعاليات مهرجان ” فبراير الكويت ” ، والذي أحيته نجمة مصر الأولى أنغام وفنان العرب محمد عبده، في ثان لقاء يجمعهما خلال أقل من شهر عقب مشاركتهما في إحياء مهرجان التسوق في البحرين.