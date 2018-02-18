إزالة أكشاك مخالفة بجوار محكمة التنفيذ بحي المربع في الملز

حمود العنزي (صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض، عدداً من الأكشاك المخافة والمقامة بجوار مبنى محكمة التنفيذ بحي المربع، في محافظة الملز؛ حفاظاً على المدينة من مظاهر التلوث البصري.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” حفاظًا على مدينة الرياض من مظاهر التلوث البصري وتطبيقًا للأنظمة، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الملز عددًا من الأكشاك المخالفة والمقامة بجوار مبنى محكمة التنفيذ بحي المربع، وستطبق بحق المتجاوزين لائحة الجزاءات والغرامات “.