151 ألف عملية في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إجمالي العمليات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل خلال أسبوع، بداية من 25 جمادي الأول وحتى 29 جمادي الأول 1439هـ.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن إجمالي العمليات خلال أسبوع بلغ 150883 عملية، شكلت العمليات القضائية نسبة 51% منها بـ77.349 عملية قضائية، تتمثل في 21.597 إحالة، و38.851 جلسة، و16.901 حكم وقرار.

كما شكلت عمليات التوثيق نسبة 35% من إجمالي العمليات بـ35.302 عملية توثيق، تتمثل في 34.792 وكالة و18.510 عملية على العقار، كما شكلت عمليات التنفيذ أقل معدل بنسبة 14% بإجمالي 20.232 عملية تنفيذ، منها 12.972 إحالة أو طلب، و3.876 حكم وقرار، و3.384 محضر.