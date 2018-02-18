” متوسطة مجمع الأمير فهد ” بتبوك تزور معهد التربية الفكرية

محمود البلوي(صدى):

نظم طلاب مدرسة مجمع الأمير فهد بن سلطان المتوسطة بتبوك، زيارة طلابية برفقة رائد النشاط الطلابي الاستاذ متعب العنزي والمرشد الطلابي الأستاذ يوسف البلوي لمعهد التربية الفكرية بتبوك؛ في إطار برامج الخطة الشغيلية لساعة النشاط للفصل الدراسي الثاني.

واستقبل الطلاب قائد معهد التربية الفكرية الأستاذ حوران بن كريم العنزي، الذي اثنى على الزيارة وعلى قائد متوسطة مجمع الأمير فهد بن سلطان، الأستاذ محمد بن مرزوق البلوي، الذي كان له الدور في التنسيق لهذه الزيارة.

و شرح قائد المعهد لطلاب المجمع، نوعية طلاب المعهد وكيفية التعامل معهم وطلب منهم توضيح ذلك لزملاؤهم في المدرسة.

وفي ختام الزيارة تم تسليم قائد معهد التربية الفكرية شهادة شكر وتم أخذ الصور التذكارية بوجود مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي .