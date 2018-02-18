بالفيديو.. مشاجرة بين مجموعة من النساء داخل حافلة

متابعات(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء داخل حافلة بإحدى المدن المغربية.

أظهر مقطع الفيديو المتداول، مشادة كلامية حادة بين النساء تحولت لضرب بالأيدي حيث حاولت إحداهما دفع الأخرى من الحافلة وهي تسير حتى توقف الحافلة ونزلت منها مجموعة من النساء.