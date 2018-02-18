بالفيديو.. مشاجرة بين مجموعة من النساء داخل حافلة
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من النساء داخل حافلة بإحدى المدن المغربية.
أظهر مقطع الفيديو المتداول، مشادة كلامية حادة بين النساء تحولت لضرب بالأيدي حيث حاولت إحداهما دفع الأخرى من الحافلة وهي تسير حتى توقف الحافلة ونزلت منها مجموعة من النساء.
الطوبيسات ديال الطاليان نايضة فيهم
الطوبيسات ديال الطاليان نايضة فيهم
Posted by Marocains du monde – مغاربة العالم on Thursday, February 15, 2018
N78[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 48 دقيقة
وين المشاجره العنيفه !!!!!!!!!!!!!!
وبعدين نبي ترجمه