بالصور .. نانسى عجرم تطل بفستان أحمر ناعم بتوقيع جورج حبيقة

أماني الغامدي(صدى):

تألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم بفستان أحمر يميل إلى البردو وهو أحد درجات اللون النبيتى، مصنوع من خامة الحرير الناعم، حيث كان تصميم الفستان عبارة عن أوف شولدر من الجزء العلوي وواسع بذيل طويل من الجزء الأسفل، وكان من توقيع مصمم الأزياء جورج حبيقة.

وارتدت نانسى هذا الفستان أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي مساء أمس الجمعة، مقام على خشبة المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بالعاصمة الإماراتية.

كما تزينت نانسى بإكسسوارات عبارة عن قرط وخاتم وسلسلة من مجوهرات Sylvie saliba، كما اعتمدت على ماكياج رقيق جدًا من الميكاب ارتيست “ريتا بركتشا “.