المنيف يرد على سؤال بشأن ملف تثبيت موظفي البنود والعقود
أكد حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أن ملف موظفي البنود والعقود والمستخدمين، لا يوجد به جديد.
جاء ذلك خلال رده على أحد المغردين على موقع ” تويتر ” ، الذي تسائل عن آخر أخبار هذا الملف، فيما رد ” المنيف ” ، قائلاً:” لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع “.
يذكر أن موظفي البنود والعقود كانوا قد تسائلوا من قبل عن تأخر المعاملة التي صدرت من الوزارة، ومتعلقة بتثبيتهم على وظائف رسمية.
بعيوني ظلام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل