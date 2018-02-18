المنيف يرد على سؤال بشأن ملف تثبيت موظفي البنود والعقود

نايف السالم(صدى):

أكد حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أن ملف موظفي البنود والعقود والمستخدمين، لا يوجد به جديد.

جاء ذلك خلال رده على أحد المغردين على موقع ” تويتر ” ، الذي تسائل عن آخر أخبار هذا الملف، فيما رد ” المنيف ” ، قائلاً:” لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع “.

يذكر أن موظفي البنود والعقود كانوا قد تسائلوا من قبل عن تأخر المعاملة التي صدرت من الوزارة، ومتعلقة بتثبيتهم على وظائف رسمية.