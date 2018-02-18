بالليمون وماء الورد تخلصي من الهالات السوداء

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات من الهالات السوداء، مما يسبب الإحراج ويجعل الفتاة تظهر بمظهر لا ترضى عنه إطلاقا، لذلك تلجأ الفتيات إلى الماكياج ومستحضرات التجميل لتخفي هذه الهالات مما يسبب تفاقم المشكلة ولا يعالجها .

علي الرغم من وجود وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين، وتتكون هذه الوصفات الطبيعية من مواد آمنة للجلد ولصحة الجسم، والتي منها زيوت طبيعية، وبعض الخضراوات الطازجة، لذلك نقدم لك ماسكات يمكن الاعتماد عليها لتخفيف حدة هذه الدوائر السوداء وهي :

ماء الورد:

ماء الورد يعمل على تجديد خلايا الجلد، وله تأثير مهدئ على العيون المتعبة، نظرًا لخصائصه القابضة، فقط قومي بنقع قطعة من القطن الطبي في المياه الوردية النقية لبضع دقائق، ثم ضعيها على منطقة الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة، وللحصول على نتائج جيدة لابد من تكرار الماسك مرتين يوميًا لبضعة أسابيع.

زيت اللوز:

قومي بتطبيق القليل من زيت اللوز على الدوائر السوداء وتدليك الجلد بلطف قبل النوم، وتركه على بشرتك بين عشية وضحاها، وفى صباح اليوم التالي اغسليه بالماء البارد، كرري هذا الماسك يوميًا حتى تقل الدوائر السوداء.

ماسك الليمون والخيار:

الخيار له خصائص قابضة تساعد على إصلاح الهالات السوداء بشكل طبيعي، كما أن له تأثير مهدئ ومنعش، ولعمل الماسك قطعي خيار طازج في شكل شرائح سميكة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم ضعي الشرائح على منطقة الهالات السوداء لمدة 10 دقائق تقريبًا، وبعدها اغسلي المنطقة بالماء، ويمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر.

كما يمكنك عمل ماسك الخيار والليمون بخلط عصير الخيار مع عصير الليمون بكميات متساوية، واستخدمي قطعة قطن لتطبيق الخليط على الجلد واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء، وكرري هذا العلاج يوميًا لمدة أسبوع واحد على الأقل.