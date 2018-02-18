5 عبارات لا تحب المرأة سماعها خلال أيام معينة من الشهر

متابعات(صدى):

قد لا يتفهّم جميع الرجال التغييرات الجسدية والنفسية التي تمر بها المرأة أثناء فترة الدورة الشهرية، الامر الذي يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الزوجية نتيجة الحالة العصبية التي تسيطر على المرأة في تلك الأيام .

النصائح والتعليمات التالية يجب على الرجل أن يتبعها وعبارات يجب أن يتجنّب قولها لزوجته خلال الدورة الشهرية:

1- ما بك؟

انسى هذا السؤال نهائياً، لأن المرأة خلال الحيض تتألم وتغضب بسرعة، ما يجعلها لا تطيق كلمة من أحد، فإذا قمت بسؤالها هذا السؤال ربما تنفعل عليك بشدة.

2- “شكلك تعبانة”

مظاهر التعب والارهاق ستبدو واضحة على زوجتك بسبب آلام الحيض التي تنعكس على شكل وجهها، فلا تذكرها بهذا وتزيد من همها.

3- ما رأيك أن نسهر و”نغيّر جو”

يعتبر هذا السؤال ضرباً من الجنون، لا سيما وإذا كانت السهرة غير متوقعة، لأن التعب ووجع بطنها وظهرها سيمنعانها من تجهيز نفسها وارتداء الملابس والكعب العالي ووضع الماكياج للخروج.

4- دعينا نتحادث ونتكلم بعد انتهاء دورتك الشهرية

يجب ألا تفكر في قول هذه العبارة لأن ذلك سيشعرها بأن وجود الحيض يفقدها قيمتها وأنوثتها، فلا تجعلها تشعر بالرفض أو بأنك تتجنبها.

5- لا أحب مظهرك هكذا

إياك أن تقول هذه الجملة لأي امرأة، فهي لم تختر أن تأتيها الدورة، وعلى العكس خلال هذه الفترة المرأة لا تحتاج سوى الحب والعطاء والرعاية.