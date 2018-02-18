خبراء يكشفون معوقات توطين قطاع الصيدلة

نايف السالم(صدى):

أكد خبراء ومختصون، توطين قطاع الصيدلة بتوظيف 20 ألف صيدلي سعودي في 9 آلاف صيدلية مرخصة، يواجهه عدداً من العراقيل والصعوبات، مشيرين إلى أن التوطين التدريجي هو الحل.

وأوضح الخبراء، أن هذه الصعوبات تتمثل في عزوف المستثمرين عن الاستعانة بالخريج السعودي، وطول فترة الدوام في الصيدليات الخاصة الذي يصل إلى 12 ساعة، بالإضافة إلى عمل الصيدلي كمسوق لمنتجات معينة؛ نظير علاوة على الراتب.

وتتضمن الصعوبات أيضاً، تعمد المستثمرين تخفيض الرواتب، حال إيقاف تأشيرات الصيادلة من الخارج، وكذلك رغبة صاحب العمل في تقليل التكاليف، في حين يرغب الباحث عن العمل في الاستقرار الوظيفي، وتوفير العوائد المالية الجيدة.