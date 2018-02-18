إطلاق أسماء شهداء الوطن على 22 شارع بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلن المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمين منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأحد، عن قيام إدارة التسمية والترقيم، بتسمية 22 شارعًا بأسماء شهداء الواجب، وذلك بناء على الأمر السامي برقم 3065 /م ب الصادر بتاريخ 30/11/1425هـ .

جاء ذلك تقديراً واعتزازاً بما قدمه ويقدمه رجال الأمن، من تضحيات كبيرة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، كي تبقى ذكرى هؤلاء البواسل خالدة في الذاكرة، وذلك وفقًا لما أكدته أمانة ” المدينة المنورة ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وذكرت ” أمانة المدينة ” ، أسماء هؤلاء الشهداء، كما يتضح فيا يلي: –

الشهيد : عبدالمجيد بن عبدالله عوده الحربي ، الشهيد : علي عيد البلوي ، الشهيد : حاضر منور راشد العوفي ، الشهيد : أحمد بن حسين بن أحمد سفياني ، الشهيد : سامي معوض عوض الله الحربي ، الشهيد : محمد معتاد هلال المولد ، الشهيد : أحمد غازي عيد الجهني ، الشهيد : محمد بن معوض بن نافع العمري ، الشهيد : ظاهر بن عبدالله بن محمد النفعي ، الشهيد : ماجد عبدالله عنايه الله اللهيبي ، الشهيد : أحمد بن محمد ذاكر ادريس ، الشهيد : عيسى عبدالله محمد ال جابر عسيري ، الشهيد : محمد عتقان مطر المطيري ، الشهيد : فهد عبدالغني علي العبسي ، الشهيد : نايف رويعي سلامة البلوي ، الشهيد : وليد عبدلله حامد المزيني ، الشهيد : محمد نواف فرحان المحمدي ، الشهيد : أحمد عبدالله سليمان البلوي ، الشهيد : حمد خصيوي حمد المزيني ، الشهيد : عبدالاله عباس يوسف الهيري ، الشهيد : طايع عبدالرحمن عابد الرشيدي ، الشهيد : أحمد بشير رزق الله العياشي .