” هدف ” يجدد دعوته للمرأة العاملة بالتسجيل في ” وصول “

عادل الحربي(صدى):

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، دعوته إلى المرأة العاملة بالتسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول “؛ الذي يهدف إلى تسهيل عملية تنقلها من وإلى مقر العمل.

وأوضح الصندوق على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يمكن للمرأة العاملة التسجيل في ” وصول ” من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي http://wusool.sa، واختيار مقدم الخدمة، بذلك يتم التسجيل بنجاح في البرنامج.

يُذكر أن ” وصول ” هي مبادرة من صندوق ” هدف ” ؛ للمساهمة في تخفيض تكاليف نقل المرأة العاملة في القطاع الخاص وزيادة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي، حيث يقوم الصندوق بدفع نسبة من التكاليف المالية لنقل المرأة.