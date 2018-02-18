محامي ” صالح ” يكشف تفاصيل جديدة حول مخطط اغتياله

فهمي محمد(صدى):

كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول مخطط اغتيال ” صالح ” ، على يد مليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال ” المسوري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” عصابة الحوثي الإيرانية استأجرت وأشترت بعض البيوت والمباني المحيطة بمنزل الزعيم منذ زمن طويل،وجهزت فيها الأسلحة والذخائر المتنوعة”.

وتابع تغريدته: ” وهذا الأمر يؤكد بأن مخطط إغتيال الزعيم ليس وليد اللحظة أو مشكلة المولد النبوي كما يزعمون. فقد أعلنت إيران ساعة الصفر وعبيدها العملاء المرتزقة نفذوا “.