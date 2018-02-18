تفاصيل عن اختفاء سعودي بالإمارات وحقيقة مرضه

نايف السالم(صدى):

روت أسرة الشاب محمد مطلق العتيبي، التي تعيش بمكة المكرمة، تفاصيل فقدان ابنهم، حيث أنها اكتشفت أن ” محمد ” ، غادر منفذ البطحاء برًا، في 11/ 5/ 1439هـ، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يتغيب فيها عن منزله، ثم يعود بنفسه مرة أخرى.

وقالت أسرته، أن بوابة ” أبشر ” ، أظهرت مغادرة نجلهم أراضي المملكة، بالفعل صوب الإمارات، ملفتة الانتباه إلى أنها بعد غيابه، توقعت عودته كعادته، لكنها فوجئت بأنه خارج المملكة، ذاكرة أنه يستخدم دواءً مهمًا لحالته، ومناشدة الجميع المساعدة للعثور عليه.

يُذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد دشنوا وسما بعنوان ” سعودي مفقود بالإمارات “، وشهد تداولًا وتفاعلاً واسعين، فيما أكدت شرطة دبي أنها تسلمت بلاغًا الكترونيًا، عن فقدان الشاب ” العتيبي ” ، وستتعامل معه.