خبراء: مميزات التطبيقات الإلكترونية فاقت وكالات السياحة

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو لجنة السياحة بغرفة جدة، عبدالمحسن القحطاني، أن التطبيقات الإلكترونية نجحت في تقليل أعداد المتعاملين مع وكالات السفر والسياحة بنسبة 30%؛ لأنها توفر الوقت والجهد وتتيح خيارات عديدة للحجز.

وأكد ” القطحاني ” ، أن معوقات التطبيقات الإلكترونية قليلة جداً تتمثل في تغيير الحجز أو البحث عن بديل في الفنادق، مناشداً وكالات السفر برفع جودة الخدمات المقدمة، وتوفير عروض سعرية طوال العام؛ لمواجهة التطبيقات الإلكترونية التي قد تكون سحبت البساط منه.

من جانبه، أشار المهندس محمد إبراهيم المعجل، رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض، إلى أن تأثير التطبيقات على وكالات السفر بدأ منذ 5 سنوات، مؤكداً أن إغلاق مكاتب السفر والسياحة ظاهرة تتزايد باستمرار.