جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة كرة طاولة الجامعات في شقراء

سعيد العجل(صدى):

توجت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ببطولة كرة الطاولة للجامعات التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن التجمع الرابع للموسم الثامن واستضافتها جامعة شقراء تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد بن محمد العيسى واختتمت يوم السبت بعد ان استمرت لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 24 جامعة وكلية حكومية واهلية .

وحققت الجامعة البطولة بحصولها على المركز الأول بمجموع 504 نقاط ، وحلت جامعة المجمعة في المركز الثاني بمجموع 516 نقطة ، وفِي المركز الثالث جامعة الملك سعود ” 502 ” تليها في المركز الرابع جامعة الملك عبدالعزيز ” 505 ” وحلت جامعة الملك فيصل في المركز الخامس بـ ” 501 ” نقطة , وجاءت جامعة القصيم في المركز السادس بـ” 515 ” نقطة , ثم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المركز السابع بـ ” 513 ” نقطة وفي المركز الثامن جامعة الحدود الشمالية بـ ” 508 ” نقطة .

وفي منافسات الزوجي نال ثنائي جامعة المجمعة الشقيقان سلطان ومشعل الخميس المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبهما على الثنائي علي السادة وسجاد المشامع من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اللذان حققا الفضية , ونال البرونزية ثنائي جامعة الملك عبدالعزيز علي النجار وأسامة المجدوعي

وفي منافسات الفردي حقق لاعب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل علي السادة المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً لاعب جامعة جازان أنس شرواني ونال الميدالية الفضية , وفي المركز الثالث اللاعب ريان الظاهر من جامعة الملك فيصل وحقق الميدالية البرونزية.

وتوج وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور أحمد اليحيى ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي وامين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء والدكتور نادر العتيبي عميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء والمستشار الإعلامي ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدكتور تركي العيار الفائزين في مختلف المنافسات التي شهدتها البطولة على ملعب نادي الوشم بشقراء.

من جانبه قدم الدكتور عبدالله البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية شكره وتقديره لمدير جامعة شقراء ولمنسوبي الجامعة على حسن التنظيم وكرم الضيافة , منوهاً بما شهدته البطولة من مستويات مميزة وتنافس قوي بين الجامعات الـ24 المشاركة , مقدماً التهنئة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تحقيقها لقب البطولة في المجموع العام , وللفائزين في منافسات الزوجي والفردي, ومشيداً بالفعاليات التي صاحبت البطولة التي أقامتها الجامعة كزيارة المدينة التراثية وهو ما يمثل جزءاً مهماً من أهداف الاتحاد والمتمثل في تعريف الطلاب ومنسوبي الجامعات الأخرى بالمناطق الأخرى في المملكة.

كما شكر الدكتور البقمي كافة الجهات و الجامعات و الوفود المشاركة وحكام البطولة والإداريين والفنيين على ما بذلوه من جهود مميزة خلال فترة إقامة البطولة مما أدى إلى نجاحها تنظيمياً وفنياً , متمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.