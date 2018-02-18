خبير سياحي: 4 معوقات تواجه التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالسفر

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور أنس صديق، الخبير السياحي، أن هناك ارتفاع في أعداد مستخدمي التطبيقات الإلكترونية في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة، موضحاً أن هذا الأمر لا يمثل خطراً على وكالات السفر والسياحة.

وأشار إلى أن هناك عدة معوقات في هذه التطبيقات، تشمل: عدم المصداقية، عدم وضوح برنامج السفر، والتواصل مع العميل، بالإضافة إلى عدم تحمل مسؤولية حل المشكلات بعد البيع.

وأوضح ” صديق ” ، أن وكالات السياحة والسفر تتميز بكونها توفر رحلات أخرى إذا تغيب المسافر عن الرحلة الأصلية، وكذلك توفر مترجم ومرشد سياحي، وتغيير مكان الإقامة.

وبشأن وجود

آلية للتصدي لهذه التطبيقات، نفى وجود أمر كهذا في الوقت الحالي إلا برفع جودة الخدمات، مؤكداً أن الأمان في السفر للبلاد الأجنبية يحتل المرتبة الأولى في اختيارات المسافر قبل اختيار السعر.