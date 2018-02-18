سييرا: هجوم الاتحاد غير جيد

نواف السالم(صدى):

أوضح مدرب الاتحاد لويس سييرا، أسباب تراجع أداء الفريق في مواجهة الفتح أمس، في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال سييرا إن من الأسباب التي أثرت على الاتحاد، غياب اللاعب فهد الأنصاري، موضحًا أنه افتقد السرعة في نقل الهجمات.

وعلى جانب أخر كشف أسباب عدم تغيير العكايشي وفيلانويفا، قائلًا: ” لا استطيع تغيير المنفذين لركلات الجزاء، والمتخصصين هم العكايشي وفيلانويفا والمولد المنتقل لليفانتي الإسباني”.

وأشار إلى أن العميد أصبح غير جيد هجوميًا بإضاعته للفرص السهلة، موضحًا أنهم أصبحوا أفضل دفاعيًا.