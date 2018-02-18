الماكياج اللامع وأحمر الشفاه المات على رأس موضة ربيع 2018

أماني الغامدي(صدى):

اعتاد الكثير من الفتيات على بدأ يومهم بالماكياج، وبالطبع لكل مناسبة شكل ونمط ماكياج خاص بها، فمثلًا ماكياج الجامعة يختلف تمامًا عن ماكياج النزهة مع الأصدقاء، وماكياج العمل مختلف كثيرًا عن ماكياج السهرات والمناسبات، وهذا ما يجب على الفتاه أن تعلمه جيدًا قبل البدء في وضع الماكياج.

و لأننا مقبلين على فصل جديد وله موضة جديدة مختلفة عن بقية الفصول، لذلك عليكِ أن تتعرفي على موضة ماكياج ربيع 2018 وهي :

العيون الزرقاء:

فاللون الأزرق يعطى هدوء لإطلالات الفتيات، وذلك لأنه ضمن الألوان التي يطلق عليها الألوان الباردة، فهو مريح جدًا للعين ولكل من يراه، لذلك احرصي على وضع الأيشادو الأزرق أو الكحل والأيلاينر باللون الأزرق، وخاصة الدرجات الفاتحة منه مثل اللبني ودرجات البيستاج التي تميل إلى الأزرق وأيضًا الألوان البترولية.

ستايل الديسكو:

إذا كان لديك أي مناسبة، فعليك اختيار ماكياج يميل إلى الألوان اللامعة أو الجليتر، فيمكنك وضع الجليتر على جفن العيون ليكون بشكل ملحوظ، أو يمكنك وضعه تحت العيون، فمثلًا اختاري الكحل الذي يدخل الجليتر في مكوناته، أو يمكنك وضعه على شفتيك أو تختاري ألوان الروج اللامعة وليست المات كالمواسم الماضية، واحرصي على وضع الجليتلر أيضًا على رموشك وعلى أظافرك، فالربيع يحب الإطلالات الزاهية الجريئة.

البشرة اللامعة:

كانت الإطلالة المات هي الغالبة في الفصول السابقة، إلا أن هذا الموسم تظهر إطلالة البشرة اللامعة التي لا مثيل لها، وهذا ما تبين من عروض أزياء الربيع، والمقصود منها هو إظهار البشرة بشكل منير يظهر الترطيب الطبيعي لها، لذا احرصي على أن تميل بشرتك إلى اللمعان حتى وإن لم ترغبي في وضع الماكياج من الأساس.

أحمر الشفاه الصارخ:

عاد إلينا من موضة الثمانينات والتسعينات، وضع أحمر الشفاه الصارخ موضة ربيع 2018، ولكن يمكن أن تكون تلك هي الموضة الوحيدة ضمن موضة الربيع التي ظهرت لتكون مات، أي عليك أن تضع الروج الأحمر الصارخ ولكن احرصي على ألا يكون لامع، بل مات، ولكن يمكنك أن تضع ماكياج العيون والخدود بالألوان اللامعة كما ذكرنا سابقًا.