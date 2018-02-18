علا الفارس تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

نورة الشهري (صدى):

خرجت الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​ ، عن صمتها وردت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي على احدى الوسائل الإعلامية التي نشرت صورة لها وذكرت انها خضعت لعملية نفخ الشفتين والخدود.

وقالت علا ” شر البلية ما يضحك، المواقع تبحث عن زيادة المتابعين فتلجأ الى مثل تلك الاخبار ” ، كما ابدت الفارس عتبها على بعض الوسائل الإعلامية التي تنجرف لهكذا نوعية من الأخبار.

وكتبت تعليقا قالت فيه ، اقسم بالله ذمة الصحافة هذه الأيام عجيبة غريبة خلصت المواضيع واخبار العالم وكل يوم خبر وتأليف. مؤسف الانحدار .