موسكو(صدى):

شملت لائحة الاتهامات الأمريكية لروسيا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت عام 2016، اسم ” يفعيني بريغوزين ” ، الذي خرج توا من السجن، مع انهيار الاتحاد السوفيتي في القرن الماضي.

واستطاع ” بريغوزين ” رغم نشأته المتواضعة، أن يصبح من كبار اثرياء روسيا؛ وذلك بفضل علاقته الوثيقة بـ ” بوتين ” .

ووُجه لـ ” بريغوزين ” ، والذي يُعرف باسم ” طباخ بوتين ” ، تهمة تمويل مركز أبحاث الانترنت، الذي تولى شن حرب التضليل، على الولايات المتحدة.

وكان المدعي الامريكي الخاص، الذي يحقق في تدخل موسكو، بالانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2016، الاتهام الى 13 روسيا؛ بزعم ادارتهم لحملة سرية؛ للتأثير في عملية التصويت.