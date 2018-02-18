إتمام بناء المساكن وتطوير الوحدات العقارية يرتبط بحل 5 مشاكل

نايف السالم(صدى):

أكد المطورون العقاريون، على مواجهة إتمام بناء المساكن وتطوير الوحدات العقارية والمخططات السكنية، مجموعة من التحديات، تشمل صعوبة الحصول على أراضى.

وأضاف المطورون، أن هذه التحديات تتضمن تأخر إصدار التراخيص، ووصول الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات كافية للمطورين، وأيضاً تأخر دفع المستحقات عن الوقت المحدد.

من جهته، أعرب المطور العقاري إبراهيم السبيعي، عن استعداد المطورين العقاريين لإطلاق تحالفات داخلية أو خارجية وتطوير الوحدات العقارية، إذا ما تم توفير الضمانات لهم، مؤكداً أن السيولة لا تضمن للمطور الاستمرار دون وجود ضمانات من الجهات البنكية أو الحكومية.

وأضاف ” السبيعي “، أن المطور بحاجة إلى اكتمال البنية التحتية و السهولة في إصدار التراخيص، وكذلك إزالة المعوقات الخاصة بإنهاء المشروعات في الوقت المحدد.