نضال رضوان: يجب مشاركة ممثلي العمال في وضع تعديلات المادة 77

علي القحطاني(صدى):

صرَّح نضال رضوان، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، بأن غياب ممثلي العمال عن المشهد في التعديلات الخاصة بالمادة 77 من نظام العمل، سيجعل من الصعب الحكم عليها في الوقت الحالي.

وأضاف ” رضوان “، أن مجلس الشورى كان قد أوصى مرتين خلال السنوات الأربع الماضية بخفض الحد الأقصى لساعات العمل من ٤٨ إلى ٤٠ ساعة في الأسبوع، وكذلك زيادة أيام الأجازة إلى يومين، مشيراً إلى أن هذه التوصيات كانت قد جاءت بعد استماع لرأي مجلس الغرف التجارية الصناعية كممثلين لأصحاب العمل واللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية كممثلين للعمال.

وأكد على ضرورة الاستماع إلى الجميع من أجل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، وأيضاً الموازنة بين حاجة المستثمر إلى بيئة اقتصادية أكثر جذباً للربح وحاجة المواطن إلى بيئة أكثر جذباً للعمل.

وأوضح ” رضوان “، أن ساعات العمل الطويلة لها تأثيرات سلبية على المواطنين، ومنها عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام، وآثار أخرى على الترابط الأسري وتربية الأبناء.