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صورة نادرة لمحافظة جدة تعود لعام 1905م

صورة نادرة لمحافظة جدة تعود لعام 1905م
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، صورة قديمة نادرة لأحد الشوارع بمحافظة جدة، تم التقاطها في عام 1905م.

حيث نشر الصورة حساب ” الماضي المصور ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي حازت على إعجاب العديد من رواد الموقع.

جدير بالذكر، أن ” جدة ” إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي ثاني أكبر مدن المملكة بعد الرياض، وتقع غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة، فيما تعتبر الوجهة الأولى للسياح سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وتعد الأولى من حيث مشاريع الأبراج وناطحات السحاب بالمملكة.


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[ عدد التعليقات: 14632 ] نشر منذ 2 ساعتين

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