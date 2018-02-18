أكثر من 75 ألف جولة تفتيشية للعمل على المجمعات التجارية

حمود العنزي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة قامت بـ 75328 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ وذلك للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين النساء في محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثالثة.

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 61135 منشأة بنسبة 81 %، بينما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 14193 منشأة بنسبة 19 %، موضحًا أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 11123 مخالفة للقرار.

وأضاف ” أبا الخيل ” أن مخالفات التوطين بلغت 3138 مخالفة بنسبة 28 %، بينما بلغت مخالفات التأنيث 6451 مخالفة بنسبة 58 % من إجمالي المخالفات المضبوطة، لافتًا إلى أنه بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تمّ ضبطها 1534 مخالفة بنسبة 14 % من إجمالي المخالفات.