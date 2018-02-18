وصفات طبيعية للتخلص من الشيب المبكر

متابعات(صدى):

ينزعج بعض الأشخاص من ظهور الشعر الأبيض خاصة في سن مبكر، هذا الأمر يجعل الكثير منهم يشعر بالضيق الشديد، لاسيما السيدات والفتيات في مقتبل العمر، حيث تلاحظ بعضهم ظهور شعر أبيض في رأسهن ويبدأن رحلة البحث عن طرقة التخلص من ذلك، فيكون الخيار الأول هو اللجوء إلى الصبغة التي تضر بالشعر أكثر مما تفيده، وتساهم بدرجة كبيرة في تفاقم المشكلة أكثر من الأول.

فإذا كنت تعانى من مشكلة الشيب المبكر يمكنك استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنها مساعدتك على التخلص منها بسهولة ودون الإضرار بشعرك، تلك التي نقدمها لك في السطور القادمة :

عصير البصل:

يعد البصل من الأطعمة الغنية بإنزيمات تحفيزية، حيث تم استخدامه لعدة قرون في تجنب الشيب المبكر للشعر، وينصح باستخدامه في التخلص من مشكلة الشيب المبكر، من خلال فرك شريحة من البصل على فروه الرأس، كما أن عصير البصل يمكن أن يكون الخيار الأمل للقضاء عليه، فاستخدميه كل يوم قبل غسل شعرك.

زيت جوز الهند:

يعد من الزيوت المعروفة بفوائدها الكثيرة خاصة للشعر، ويمكنك استخدامه في الحد من مشكلة الشيب المبكر من خلال وضعه على شعرك والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة به والتي يحتاجها شعرك.

الحنة:

يعتقد البعض أن دور الحنة يقتصر على تلوين الشعر وتغيير الإطلالة، إلا أن لها دور كبير في حماية شعرك من الشيب المبكر، فقط اخلطيها مع كمية من زيت الخروع وعصير الليمون حتى يصبح الخليط سميك، ويمكنك إضافة كمية من الماء لتخفيفه وتسهيل فرده على الشعر، وضعيه عليه قبل ساعتين من غسله، واستخدمي هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا.