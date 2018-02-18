مواطنات للتحقيق في حوادث المركبات بشركات التأمين

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، أن شركات التأمين أخذت في استقطاب مواطنات للعمل في مجال التحقيق في حوادث المركبات وأقسام المطالبات المالية، وذلك استعدادًا لموعد تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة المركبات.

وأشار ” العيسى ” إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الشركات لرفع نسبة التوطين في القطاع خلال العامين المقبلين بالتعاون مع مؤسسة النقد ” ساما ” ، لافتًا إلى أن نسبة التوطين الحالية بالقطاع تبلغ 67%.

وأكد ” العيسى ” أنه من المتوقع أن تصل نسبة التوطين إلى 80% خلال العامين المقبلين، حيث تعمل شركات التأمين حاليًا على استقطاب الباحثين عن عمل، موضحًا أن الكثير من الشركات أكملت توطين وظائف مطالبات المركبات وخدمة العملاء ومبيعات الأفراد بالكامل.