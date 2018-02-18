بالفيديو.. تهور شاب بسيارته على الطريق السريع
تعرض شاب عندما حاول الاعتداء على قائد سيارة تسير بسرعة عالية على الطريق السريع للوقوع أرضا وهو يستقل سيارة أخرى.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، شابا يخرج من نافذة السيارة وهي تسير وراح يعتدي على سائق سيارة أخرى تسير بجانبه، وفجأة فتح الباب وسقط بطريقة مروعة على الأرض أمام السيارة لكن من حسن حظه لم يصبه أي أذى ونهض مسرعا وابتعد عن الطريق.
Road rager falls out of the car
He really showed that car💪
Posted by Funny Videos on Friday, February 16, 2018
Ali[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
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هزيم[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
احسن ياليته تكسر كسره …كسره علشان يتأدب.
بس سؤال وين المرور وكميرات المرور عن هالاشكال والنوعيه المتخلفه.
والله همج ومن جد يحتاجووون سجن وغرامه وسحب رخصة سياره .
المشكلة الجيب يحاول يبعد عنه وهو مصر على الشر.
الله ياخد هالاشكال يارب.
هزيم[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 23 دقيقة
اهب يا وجهه ماجاه ولا مشخ.
جني عظامه عظام دينصور …ول…ول…ول ..عليه .
اهب ..هبيت.
تمره مايضره شي.