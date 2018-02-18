بالفيديو.. تهور شاب بسيارته على الطريق السريع 

متابعات(صدى):

تعرض شاب عندما حاول الاعتداء على قائد سيارة تسير بسرعة عالية على الطريق السريع للوقوع أرضا وهو يستقل سيارة أخرى.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، شابا يخرج من نافذة السيارة وهي تسير وراح يعتدي على سائق سيارة أخرى تسير بجانبه، وفجأة فتح الباب وسقط بطريقة مروعة على الأرض أمام السيارة لكن من حسن حظه لم يصبه أي أذى ونهض مسرعا وابتعد عن الطريق.