العقاري: ” عجلها ” تتيح صدور الموافقة على التمويل المدعوم خلال 3 شهور

حمود العنزي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، أن تقديم المستفيدين على قوائم الانتظار طلباً على منصة ” عجلها ” ، يمكن من صدور الموافقة والاستفادة من التمويل المدعوم خلال 3 أشهر.

يذكر أن الصندوق العقاري، كان قد أطلق خدمتين جديدتين، هما: ” اعرف دورك ” ، و ” عجلها “، لمنح المستفيدين فرصة التعرف على الموعد التقريبي لحصوله على التمويل العقاري من الصندوق حسب القوائم المتوفرة على الصندوق، وكذلك منح المستفيدين الذين تتوفر لديهم كل الإمكانات تعجيل حصولهم على القرض العقاري، على الترتيب.

من جانبه، صرَّح خالد العامودي، المشرف العام على الصندوق العقاري، بأن تلك الخدمات ستمكن المستفيدين من معرفة موعد القرض المستحق، ومنحهم فرصة تسريع الحصول عليه في حال جاهزية المتقدم ممن تنطبق عليه الشروط.