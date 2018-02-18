الإنذار المبكر يحذر من رياح مثيرة للأتربة بالشرقية

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من وجود أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية في المنطقة الشرقية.

وأوضح الحساب الرسمي للأرصاد على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن موقع البلاغ في القيصومة بالمنطقة الشرقية، وذلك في حفر الباطن والأجزاء المجاورة لها، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الافقية والتي قد تصل إلى أقل من كيلو متر.